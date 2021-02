Funivie di Oropa: la cabina di regia convocata dal Comune delinea la road map

Il Comune di Biella si è fatto promotore nella convoca di una nuova cabina di regia utile a disegnare la road map che dovrà portare ai lavori di ammodernamento e al rilancio delle Funivie di Oropa. Il summit è stato convocato dall’assessore alla Montagna Barbara Greggio supportata dal sindaco Claudio Corradino, nel pomeriggio di ieri, nella sala consiliare di palazzo Oropa.

Ad aprire l’incontro l’assessore regionale Fabrizio Ricca, accompagnato dal consigliere Michele Mosca, che lo scorso novembre ha firmato la lettera di intenti che garantirà alle Funivie di Oropa, attraverso un accordo di programma, lo stanziamento di 2 milioni di euro. Al tavolo l’assessore ha confermato il sostegno e di essere al fianco del Biellese.

Hanno risposto presente i parlamentari del territorio Andrea Delmastro, Cristina Patelli e Gilberto Pichetto, ai quali l’amministrazione Corradino e la Fondazione Funivie di Oropa hanno chiesto man forte per affrontare, tra i punti prioritari, la richiesta ai ministeri competenti di intervenire con l’avvio di una “Proroga nella revisione di fine vita tecnico” dell’impianto a fronte delle difficoltà sopraggiunte anche per via del periodo pandemico. All’incontro ha presieduto anche l’assessore regionale biellese Elena Chiorino.

Il presidente della Fondazione Funivie Gionata Pirali ha ribadito la necessità per eseguire i lavori obbligatori per garantire il funzionamento della funivia pari a 4 milioni 480 mila euro e ha brevemente analizzato lo stato di salute dei conti della Fondazione.

"Il Comune di Biella è concreto in tandem con la Regione Piemonte - dice il sindaco Claudio Corradino -, e farà la sua parte in maniera decisa destinando a favore delle Funivie di Oropa un contributo economico ingente. Lo farà con i fatti, proprio come avverrà nella partita per il salvataggio di Seab. Ho apprezzato l’intervento della Provincia, che si è detta disponibile ad aiutare la causa e che avvierà un’azione per coinvolgere anche gli altri comuni del territorio. Ma adesso mi aspetto che anche tutti gli altri soggetti del territorio dicano chiaramente che faranno squadra e che non si sfileranno da questa partita. La Regione e il Comune faranno la loro parte, ma ognuno deve fare il suo per un impianto tanto caro ai biellesi e strategico in chiave turistica per la Conca di Oropa e per tutto il territorio provinciale”.