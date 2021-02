Formazione permanente, l'appello al Governo di enti e istituzioni

Rafforzare la formazione continua cogliendo l’occasione offerta da Next Generation Eu di creare in Italia, finalmente, un vero sistema strutturato di formazione permanente, anche per raggiungere entro il 2025 l’obiettivo europeo del 50% di adulti che partecipano ad attività formative almeno una volta ogni 12 mesi. È l’appello al Governo, sottoscritto da esperti di diverse realtà, istituzionali e non solo, che anche Enaip Piemonte – tra i maggiori enti di formazione professionale del territorio – fa proprio e condivide.

In un Paese in cui la formazione continua coinvolge ancora una quota troppo esigua della popolazione le opportunità di ripresa economica che potranno venire dal Next Generation EU rischiano di non poter contare su lavoratori e lavoratrici dotati di competenze qualificate e aggiornate, per accompagnare e sostenere adeguatamente la ripartenza sulla strada della green and digital transition, come anche l’Europa indica e chiede. Ciò vale anche per il nostro territorio.

Su questo serve pertanto investire parte delle risorse del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, per affrontare il gap di competenze a sostegno dell’occupazione, garantire la modernizzazione della pubblica amministrazione e la digitalizzazione dell’economia, rafforzare il sistema di istruzione scolastica.

Così si legge nella lettera, fatta pervenire al Consiglio dei ministri, che vede primi promotori alcuni esperti ed esperte di Cedefop (Centro europeo per la Formazione professionale), Etf (Fondazione europea per la formazione), Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche Pubbliche) e Indire (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa), Enaip Net (di cui fa parte Enaip Piemonte), Ruiap (Rete universitaria italiana per l'apprendimento permanente), Evta (European Vocational Training Association) e Lllp (Lifelong Learning Platform European).

La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha più volte sottolineato che servono investimenti massicci per far ripartire l’economia. Questo nuovo Piano Marshall per la ripresa dell’Europa non può prescindere dallo sviluppo delle competenze di adulti, giovani, imprese, donne, disoccupati, occupati, persone svantaggiate: senza una visione d’insieme e un sistema integrato per la formazione continua dei cittadini sarà resa vana l'opportunità di superare con una nuova progettualità il difficile momento.

In Italia si contano quasi 13 milioni di adulti di età 25-64 anni con un basso livello di istruzione: siamo il Paese che concentra quasi un quarto della popolazione adulta europea senza un titolo secondario superiore. Inoltre, è stimata tra il 50-60% del totale la quota di popolazione adulta che necessita di aggiornare le proprie competenze sui versanti dell’alfabetizzazione linguistica, numerica e digitale. Infine, la percentuale di partecipazione degli adulti del nostro Paese ad attività di formazione è tra le più basse e riguarda in netta prevalenza gli occupati.