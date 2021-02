Brutal Trail a Ghemme, tanta voglia di correre per 500 runner. Biellesi presenti FOTO

Domenica 31 gennaio si è svolta nel comune di Ghemme la Seconda Edizione del Brutal Trail, organizzata dall’Associazione Sportiva Brutal Project. Un percorso in mezzo a uno dei suggestivi vigneti della zona, Torraccia del Piantavigna, attraverso il quale gli atleti hanno affrontato delle pendenze fino al trenta percento.

A renderlo ancora più singolare è il fatto che il percorso non è stato misurato in chilometri, ma bensì in filari di vigne, rendendolo davvero “brutal”. Dopo il successo della prima, in questa seconda edizione si sono cimentati più di 500 partecipanti, distanziati e in totale sicurezza secondo le nuove norme. L’evento era costituito da tre prove: la Brutal (40 filari), la Strong (20 filari) e la Wild (10 filari).

La gara, per la prima volta valevole per il campionato nazionale CSEN Winter Trail, è stata la prima del calendario di una serie di eventi di preminente interesse nazionale del Coni e anche una delle poche competizioni che è stato possibile organizzare in zona, grazie al grande impegno dei suoi organizzatori per assicurare che l’evento si svolgesse in totale sicurezza.

In questa manifestazione, la presenza biellese è stata rappresentata da Claudia De Mari, Simona Tempia, Teresa Sogno Valin, Cinzia Campagnolo e Katia Guerrini per la 10 filari; Marco Testoni, Graziano Rossi, Milena Foglio Stobbia, Donato D’Olimpo, Davide Pianezza e Pamela Bertoli per la 20 filari; Stefano Pozzo, Cristiano Carelli e Giuliano Pavan per la 40 filari.