Scuola, screening insegnanti e personale Ata: Dall'8 febbraio l'avvio del progetto "pilota" sul territorio biellese

Partirà ufficialmente lunedì 8 febbraio 2021 il progetto di screening rivolto al personale docente e Ata delle scuole primarie e secondarie sul territorio biellese. Il progetto “pilota”, potenziato soprattutto nell’organizzazione territoriale firmato dall’Assessore all’Istruzione Elena Chiorino nasce dalla stretta collaborazione tra l’Asl di Biella, l’amministrazione comunale, Fondazione Evo ed Elvo Tempia, Lilt Biella, Fondazione Cassa di Risparmio, Unione Industriale Biellese, l’Ordine dei medici e l’Ordine degli infermieri di Biella e l’Ufficio scolastico territoriale di Biella.

“Attraverso questo grande lavoro di sinergia, oggi abbiamo la possibilità di incrementare, a livello locale, il progetto iniziale “Scuola Sicura” avviato a gennaio su tutta la Regione Piemonte – ha commentato l’assessore regionale Elena Chiorino nella video conferenza stampa di ieri mattina - Un grande ringraziamento va a tutti gli attori di questa operazione che si sono messi a disposizione in nome della salute e della continuità sscolastica. Un grazie sentito alla Fondazione Biverbanca per il suo contributo economico e all’Unione Industriale Biellese per l’impegno al potenziamento dei servizi informatici necessari".

Con questa convenzione, quindi, si aumentano le possibilità per i docenti e personale Ata di eseguire il proprio tampone, non solo negli orari messi a disposizione dagli hot spot regionali, ma anche tramite gli ambulatori di Fondo Evo ed Elvo Tempia e Lilt con due ulteriori spazi ed orari ampliati: in via Malta 3 (sede Fondazione Onlus “Edo ed Elvo Tempia”) nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00 (minimo di 5 persone ora); il secondo in via Ivrea 22 (sede LILT BIELLA) nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 (minimo di 5 persone ora).

“Ognuno dei soggetti coinvolti - ha proseguito Chiorino - ha ricoperto un ruolo fondamentale, trovando una soluzione efficace e rapida ad un problema importante come quello della continuità scolastica in sicurezza. Ad oggi siamo in una fase sperimentale: non si esclude la possibilità di un ampliamento agli studenti o altre realtà legate al mondo della scuola. Lo valuteremo in relazione ai dati legati allo sviluppo della pandemia”.

Per quanto riguarda l’andamento del progetto “Scuola Sicura” a livello regionale, i dati aggiornati al 1 febbraio sullo screening del personale docente e Ata evidenziano un incremento del 35% sui tamponi sia prenotati sia eseguiti. Anche per il Biellese i dati confermano un trend in crescita come a livello regionale.

Il progetto è rivolto al personale docente e non docente dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, agenzie formative del sistema dell’istruzione e della Formazione professionale.

È uno screening preventivo su base volontaria ogni 15 giorni, di un test antigenico rapido o molecolare (fino al 31 marzo 2021). Per prenotare è sufficiente chiamare il proprio medico di medicina generale che effettuerà la prenotazione sulla piattaforma sanitaria regionale. Per i non residenti in Piemonte è prevista una corsia preferenziale tramite il Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica).

Alla videoconferenza hanno partecipato tutti gli autori e firmatari della convenzione che regola il progetto: Fabiano Zanchi del Dirmei, il Commissario Asl Biella Diego Poggio, L’Assessore Comunale di Biella Davide Zappalà, per l’Unione Industriale Biellese Silvia Berra, per la Lilt di Biella Mauro Valentini, per la Fondazione Biverbanca Franco Ferraris, per l’ufficio territoriale scolastico di Biella Giuseppina Motisi e Franco Ferrero per l’ordine dei medici di Biella.