Violento frontale a Crevacuore, perde la vita un uomo di 40 anni. Codice rosso per una donna FOTO

Non ci sarebbe stato nulla da fare per l'uomo di 40 anni coinvolto in un incidente avvenuto poco fa, intorno alle 19,30 di questa sera 5 febbraio in via Garibaldi a Crevacuore. Al momento non è noto se la vittima sia il conducente o un passeggero. Dai primi riscontri sarebbe invece rimasta ferita gravemente una donna di 64 anni, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul luogo del violento scontro frontale stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri di Crevacuore e Valle Mosso di Valdilana.

Seguiranno aggiornamenti.