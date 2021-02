Giornata di raccolta del farmaco al via, dal 9 al 15 febbraio anche in 40 farmacie biellesi

Dal 2000 ogni anno, il secondo sabato di febbraio, in tutta Italia, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico sono presenti nelle oltre 4.900 farmacie aderenti, e invitano i cittadini a donare farmaci per gli Enti assistenziali della propria città: è la GRF - Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco. Ogni Ente viene convenzionato ad una o più farmacie in cui sono raccolti esclusivamente farmaci senza obbligo di prescrizione.



In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto circa 5.500.000 di farmaci, per un controvalore commerciale di circa 30 milioni di euro. L’ultima edizione, che si è svolta dal 4 al 10 febbraio 2020 ha visto il coinvolgimento di 4.945 farmacie e oltre 22000 volontari; dei farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

Anche quest’anno la Raccolta durerà una intera settimana dal dal 9 al 15 febbraio 2021 e nel Biellese saranno 40 le farmacie aderenti. I volontari stabili del Banco Farmaceutico Biella sono Andrea Servo, Roberto Botto Poala, Agostina Scaglia, Costante Giacobbe e Rosella Zanini.

Ecco l’elenco degli enti beneficiari: Agorà associazione di volontariato di Tollegno, associazione di volontariato L’Alveare di Mongrando, San Vincenzo De Paoli di Biella, Casa Maria Ausiliatrice di Roppolo Castello, Centro di Accoglienza L'Arcobaleno di Biella, Centro di Aiuto alla Vita onlus di Biella, gruppi di volontariato Vincenziano di Candelo, La Rete associazione di volontariato di Biella, la Parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio di Campiglia Cervo, il progetto Donna Più s.c.s. di Biella.