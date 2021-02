Alpini, a Biella la riunione del 1° Raggruppamento. Ospite il presidente nazionale Favero

A sinistra il presidente Ana Sebastiano Favero, a destra l'ex sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon. L'immagine risale al 2015, quando Favero venne a Biella per assistere alla Passione

A più di cento anni dalla sua costituzione, l'Associazione Nazionale Alpini conta circa 350mila iscritti tra Alpini, amici degli Alpini e aggregati. La sua dimensione consente e richiede una presenza territoriale capillare: più di 4mila gruppi inseriti in 110 sezioni, in Italia e nel mondo, strutturate in 4 Raggruppamenti. La sezione di Biella fa parte del 1° Raggruppamento (25 Sezioni tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia).