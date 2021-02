Pralungo, sabato nuova distribuzione dei buoni spesa per i cittadini in difficoltà

Da alcune settimane è iniziata a Pralungo la distribuzione dei buoni mensa per i soggetti la cui attività lavorativa ha subito un danno in seguito alla pandemia provocata dal coronavirus.

“Il Comune – spiega il sindaco Raffaella Molino - ha ricevuto dallo stato 13142 euro nel mese di marzo e altrettanti a novembre, lasciando ai sindaci ampia discrezionalità riguardo i criteri per la loro distribuzione, proprio perché conoscitori del tessuto sociale del proprio territorio. Nessuno è rimasto indietro, tutte le domande inoltrate entro il termine previsto sono state soddisfatte; inoltre, è stato fatto un secondo giro alle famiglie più in difficoltà grazie anche ai 1500 euro di fondi comunali, alle donazioni in denaro e alle spese e ai prodotti alimentari che molti pralunghesi ci hanno fatto pervenire. Ricordo che i moduli per le domande si possono scaricare dal sito www.comunedipralungo.it ed inoltrarle tramite email”.

Infine, sabato 6 febbraio, gli uffici saranno aperti, dalle 9 alle 12, per raccogliere le domande in presenza anche per ripresentarle per un secondo giro di aiuti.