Gli impianti sciistici piemontesi "pendono" da un colore: Dal 15 febbraio si riapre solo nelle zone gialle

Non è ancora ufficiale ma dalla riunione di oggi del Comitato tecnico scientifico pare che gli impianti sciistici italiani riaprano il 15 febbraio, ma solo nelle regioni in cui vige la zona gialla. Durante l'incontro è stato esaminato il protocollo messo a punto dalle regioni nei giorni scorsi ed è stata bocciata la loro proposta di riaprire in zona arancione con utilizzo obbligatorio della mascherina Ffp2 e capienza ridotta al 50% su funivie, seggiovie e altri impianti. Una decisione che tiene il Piemonte e le stazioni sciistiche biellesi appesi ad un filo, o meglio, ad un colore: solo se manterremo il giallo potremo tornare a sciare.