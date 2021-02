Il covid cancella la 65esima edizione del Carnevale Benefico di Tollegno

Per la prima volta dall'inizio della pandemia salta il Carnevale Benefico di Tollegno, che quest'anno avrebbe dovuto celebrare la 65esima edizione. Ad annunciarlo sono proprio gli organizzatori sulla loro pagina Facebook: "Carnevalanti e Festaioli - scrivono - purtroppo anche noi quest'anno ci siamo dovuti fermare e cancellare il nostro fantastico carnevale. Vi aspettiamo il prossimo anno super carichi per far festa tutti insieme e brindare alla grande". Una scelta dolorosa per tutti i tollegnesi, che ogni anno si riunivano per cinque giorni all'insegna del divertimento e della spensieratezza.