Eletti i vicepresidenti della Camera di Commercio: Alessandro Ciccioni è nella squadra

Saranno Maurizio Besana, Alessandro Ciccioni, Angelo Santarella e Francesca Toscani ad affiancare il presidente Fabio Ravanelli ai vertici della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola per il prossimo quinquennio.L’elezione è avvenuta giovedì 4 febbraio, in occasione della riunione della Giunta camerale, nel corso della quale è stato inoltre attribuito il ruolo di vicepresidente vicario ad Angelo Santarella.

«Con questo passaggio si completa la formazione della squadra di governo alla guida dell’Ente – commenta il presidente Fabio Ravanelli – A livello normativo è prevista la possibilità di nominare più vicepresidenti, possibilità che abbiamo voluto cogliere individuando quattro profili, espressione dei diversi settori e territori che compongono il quadrante».

Angelo Santarella, rappresentante del Commercio, aggiunge: «Sono lieto che mi sia stato attribuito il ruolo di vicepresidente vicario e per questo ringrazio. Spero di onorare al meglio questa carica fino alla fine del mandato. Come casa delle imprese sentiamo la responsabilità di questo difficile momento storico e quindi lavoreremo al meglio per supportare e affiancare l’attività del presidente Ravanelli per quelle che sono le nostre forze e le nostre competenze».

Soddisfazione anche da parte di Alessandro Ciccioni, past president dell’Ente camerale di Biella e Vercelli e rappresentante dell’Industria in Giunta: «Sono onorato di questo incarico: c’è grande affiatamento con il presidente che ha dimostrato attenzione verso tutti i settori produttivi dei nostri territori, ben rappresentanti negli organi di governo camerali. Con il vicepresidente vicario abbiamo lavorato molto negli anni scorsi per costruire l’unità territoriale tra Biella e Vercelli: continueremo ora su questa strada per valorizzare l’intera area strategica rappresentata dal quadrante».

Tra i vicepresidenti anche una donna, Francesca Toscani, che in Giunta rappresenta il settore Agricoltura: «Ringrazio prima di tutto i componenti di Giunta e il presidente per la fiducia che mi hanno accordato conferendomi questo incarico. Il mio ruolo, così come la mia rappresentanza del settore agricolo, saranno caratterizzati fin dal primo giorno dal massimo spirito collaborativo, con l’obiettivo di creare sinergia tra tutti i settori produttivi delle nostre province, che soltanto lavorando assieme con convinzione avranno la forza di rilanciare e promuovere le migliori qualità dei nostri territori, sviluppando specifiche progettualità, in base alle competenze distintive di ciascun’area».

Maurizio Besana, rappresentate dell’Artigianato nella Giunta camerale, dichiara: «Nel ringraziare i colleghi di Giunta per la fiducia accordatami, sarà per me ragione di orgoglio impegnarmi con questo importante incarico al servizio del comparto artigiano, che seguo da diversi anni, offrendo la mia disponibilità anche per tutti gli altri settori che trovano rappresentanza nella Camera di Commercio delle quattro province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola».