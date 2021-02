Podismo biellese in lutto per la morte di Maria Grazia Lazzarotto, aveva 67 anni

Candelo è in lutto per la morte improvvisa di Maria Grazia Lazzarotto, mancato ieri all'età di 67 anni. La donna era molto conosciuta in paese per il suo dolce sorriso e la passione per l'attività podistica. Da molto tempo, infatti, correva sotto le insegne dell'Atletica Candelo. A ricordarla il presidente Gianni Melis: “I ricordi sono tanti: Maria Grazia era sempre sorridente, disponibile e aveva una buona parola per tutti. Ci mancherà terribilmente. Ci uniamo al dolore della sua famiglia”.

La notizia si è sparsa in tutto il Biellese e molti runners stanno condividendo messaggi di cordoglio sulle proprie bacheche. La veglia di preghiera verrà recitata a Candelo stasera alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. I funerali avranno luogo a Candelo domani, venerdì 5 febbraio, alle 10, sempre a San Lorenzo.