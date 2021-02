Detriti e rifiuti pericolosi abbandonati, sbotta il sindaco Passuello: “Gesti incivili, faremo denuncia”

Continuano gli abbandoni di detriti e rifiuti anche pericolosi lungo le strade biellesi. Questa volta è accaduto a Pray, lungo la Provinciale che porta a Curino.

A denunciare l'accaduto sui canali social il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello: “Un ingente quantitativo di materiale proveniente da lavoro di ristrutturazione di un edificio è stato scaricato nella giornata di ieri. Verranno avviate indagini per risalire ai responsabili del reato, in quanto il Comune intende fare formale denuncia di quanto accaduto tramite i Carabinieri. Si tratta di comportamenti incivili che contrasteremo in ogni modo”.