Capriolo investito all'alba da un’auto. Intervento dei Carabinieri di Cossato

All’alba di oggi, sulla vecchia sp 142 nei pressi del bivio per Masserano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato hanno individuato un capriolo morto, sul bordo della strada, in una posizione particolarmente pericolosa per la circolazione.

I militari hanno richiesto l’intervento del personale della Provincia per il recupero della carcassa ed hanno regolato il traffico per garantire la rimozione in sicurezza ed evitare ulteriori pericoli al traffico stradale. Probabilmente l’animale era stato investito da un automobilista che non si è poi fermato.