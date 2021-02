Il pollonese Edoardo Delleani al Rally di Montecarlo da commissario internazionale: "Soddisfazione più grande"

Ufficiale di gara dal 1999, commissario sportivo dal 2004 e Commissario Sportivo Internazionale dal 2019. Fresco di Rally di Montecarlo (che si è disputato dal 18 al 24 gennaio), il 40enne pollonese Edoardo Delleani parteciperà ad altri tre campionati mondiali di prestigio nel corso del 2021, proprio nel suo ruolo di commissario sportivo internazionale.

Sui suoi risultati e sulla sua partecipazione al rally di Montecarlo il presidente dell'Automobile Club di Biella, Andrea Gibello, dichiara soddisfatto: "Come presidente di Aci non posso che essere felice di questo incarico che Edoardo ha ricevuto dalla Fia, il massimo organismo a livello mondiale che regolamenta le gare automobilistiche di tutte le tipologie, a partire dalla Formula 1.

Credo sia un giusto riconoscimento verso la professionalità e la preparazione di Edoardo, tra l'altro figlio di Alfredo già direttore sportivo della maggior parte delle gare degli anni scorsi a Biella e non solo. Edoardo ha seguito le orme del padre e questo non fa che accrescere il numero di persone che nel territorio biellese hanno avuto successo in questo campo: ai grandi nomi di preparatori e campioni che hanno fatto la storia motoristica del nostro territorio si va ad aggiungere quello di Edoardo, che con il suo operato dà a Biella un'immagine di professionalità e preparazione".

Con l'occasione Newsbiella ha intervistato Delleani per sapere di più sul mondo delle gare a quattro ruote, oltre che sui successi e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare nei suoi anni di carriera. Edoardo Delleani al Rally Monza WRC 2020 con Jean Todt, presidente FIA

Cosa significa partecipare ad una manifestazione così importante come il Rally di Montecarlo?

È il campionato del mondo, quindi sicuramente si tratta di un grande riconoscimento per tutto il lavoro svolto nei campionati italiani e di serie minore sempre qui in Italia.

Quanti servizi svolge in media durante l'anno?

Normalmente da commissario sportivo dai 5 ai 10 incontri annuali, mentre a livello internazionale 3 o 4. Quest'anno oltre a Montecarlo seguirò i Rally di Sardegna, di Estonia e di Spagna.

Cosa la spinge a fare il commissario sportivo?

Siamo volontari, quindi non abbiamo guadagno. È la passione che mi spinge e poi io sono "figlio d'arte": mio papà è da sempre direttore di gara, io ho preso la strada del commissario ma entrambi lavoriamo nello stesso mondo, è una tradizione di famiglia. È stato anche direttore di gara del Rally della Lana per qualche anno e continua a farlo nei rally in giro per l'Italia. La differenza tra i due ruoli è che i direttori di gara vengono chiamati dagli organizzatori mentre i commissari sportivi sono i tre giudici che rappresentano la federazione sul campo di gara. Oltre ai commissari sul percorso, la federazione nomina sempre tre commissari sportivi per ogni gara, sia locale sia nazionale. Nelle gare internazionali invece, due sono nominati dalla FIA e uno dalla federazione della nazione ospitante.

I commissari sportivi, presenti sia nei rally regionali sia nella Formula 1, sono coloro che garantiscono il pieno rispetto delle regole e che decidono su qualsiasi cosa non espressamente indicata nei regolamenti".

Qual è la soddisfazione più grande nella sua carriera?

Senza dubbio Montecarlo. Andare al rally più famoso del mondo come commissario internazionale è un risultato prestigioso, considerando che i giudici in gara sono tre: il primo è il presidente, il secondo è il giudice internazionale, il terzo è il commissario internazionale, cioè il mio ruolo.

Nei suoi anni di carriera ha dovuto affrontare problemi tecnici, decisioni di squalifiche o analizzare situazioni difficili per i piloti?