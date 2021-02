La NUXE SPA di Santo Stefano Spa Relais si evolve con Ri-ENERGY, la nuova energia per il tuo corpo

Santo Stefano SPA & Relais, con il suo Padel e Tennis Club e con la sua proposta di bike hotel, allarga la sua offerta nell’ambito sportivo. Ed è proprio per questo che SPA NUXE appoggia lo sviluppo dell'azienda proponendo servizi e programmi uniti sotto il titolo "Ri-Energy, la nuova energia per il tuo corpo".

"La buona rigenerazione è fondamentale per un buon funzionamento del corpo - spiega il NUXE SPA Manager Tomaz Kocjan - sia al lavoro che in ambito sportivo amatoriale; ancora di più nell’ambito sportivo professionale.

Il rinnovamento delle energie migliora la concentrazione, velocizza i processi cognitivi, ottimizza i nostri movimenti e migliora la prestazione fisica. La Rigenerazione rafforza anche il sistema immunitario e previene le piccoli e grandi lesioni.

Sotto il titolo Ri-Energy abbiamo sviluppato servizi innovativi ed efficaci, per velocizzare la rigenerazione del corpo".

In questo articolo vi presentiamo il primo trattamento.

La Criosauna

Metodi che stimolano la termoregolazione del corpo sono stati già usati nel passato, ma in generale venivano utilizzate temperature alte (superiori a 40°C). In passato esisteva anche il contrario, cioè una terapia che sfruttava le basse temperature: il Dr. Kneipp, ad esempio, usava l’acqua fredda per curare diverse malattie già nella seconda metà del 19° secolo.

"La criosauna come la conosciamo oggi, invece - spiega Kocjan - è nata in Giappone alla fine degli anni Settanta, inizialmente come procedura per curare l'artrite reumatoide. Ma il vero valore della criosauna emerge nell’ambito della prevenzione ed è proprio questo il motivo per cui si è diffusa negli Stati Uniti e più tardi in Europa".

La criosauna è consigliata a tutte le persone con dolori (articolazioni, tendini, muscoli) causati da sovraccarico sportivo o dallo stress accumulato e a tutti coloro che vogliono rafforzare il loro sistema immunitario. "È un ottimo metodo per disintossicare il corpo e combattere la cellulite - spiega ancora il professionista del Santo Stefano SPA & Relais - o semplicemente per cambiare l’umore da ansioso a sereno".

Come spiega l'esperto manager, i benefici della Criosauna riguardano tre principali categorie: l’ambito sportivo, quello fisico e quello estetico.

Benefici a livello sportivo

"La Criosauna - racconta Kocjan - porta beneficio ai muscoli, perché consente il recupero accelerato da lesioni muscolari e sindromi dolorose da affaticamento; ai tendini, perché previene tendinopatie acute o da sovraccarico; alle articolazioni, perché previene il sovraccarico dell’apparato locomotore. Inoltre favorisce l’allenamento della forza e della resistenza, il recupero post-esercizio e combatte l’infiammazione dei tessuti dovuta ad esercizio fisico estremo".

Benessere Fisico

Anche a livello fisico sono molti i benefici portati dalla Criosauna. "Influenza positivamente il sistema nervoso - dice il NUXE SPA manager - migliora la qualità del sonno e dell’umore e ha un effetto miorilassante: la muscolatura è più rilassata e aumenta il grado di mobilità articolare. Infine, accelera la rigenerazione delle fibre dopo dei traumi muscolari".

Benefici in ambito estetico

Anche in ambito estetico sono numerosi i benefici riscontrati con la Criosauna, come spiega Tomaz Kocjan: "Accelera il metabolismo fino a 7 volte, ha un effetto antiossidante che rallenta l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi ed è efficace contro psoriasi, acne, dermatiti, eczemi, eritemi, edemi e fuoco di sant’Antonio. Inoltre, con la Criosauna la pelle diventa compatta, meglio nutrita, luminosa ed elastica. Infine, apporta effetti positivi sulla prevenzione delle rughe, i capelli si rinforzano e le unghie diventano sane e robuste".

Scopri i benefici della Criosauna nella Nuxe SPA di Santo Stefano SPA & Relais a Sandigliano.

