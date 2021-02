Dental Virtual Care: Telemedicina Odontoiatrica con Allineatori Trasparenti FOTO

L’odontoiatria Digitale continua nei suoi progressi a raggiungere nuove frontiere. Virtual Care è una soluzione che ti consente di restare virtualmente in contatto con il tuo Dentista e ti aiuta a valutare i progressi del trattamento ortodontico eseguito con gli allineatori in plastica trasparente.

Tra i numerosi vantaggi dell’Odontoiatria Digitale, gli Allineatori in Plastica Trasparente progettati attraverso l’uso dei software, progrediscono ulteriormente nelle loro tecnologie al servizio della coppia Paziente/Dentista.

“Virtual Care”, questo il nome dell’ultimo strumento nato dalla ricerca dall’Azienda Leader nel settore degli Allineatori ortodontici in Plastica Trasparente, è stato reso disponibile durante la prima fase della pandemia di Covid-19 per far fronte alle restrizioni imposte dai governi sulla limitate mobilità dei pazienti per motivi di salute e sicurezza. Questo strumento è progettato per mettere in contatto il Dentista con i pazienti in cura ed aiutare gli studi professionali come Studio Bini – Odontoiatria Estetica a garantire la continuità dei trattamenti, quasi paragonabile ad uno “smart working odontoiatrico”.

Virtual Care è infatti una soluzione di “monitoraggio virtuale” che permette ai Medici Odontoiatri di esaminare le foto inviate dai pazienti ( veri e propri selfie intraorali) e verificare i progressi del trattamento in corso terapeutico con gli Allineatori.

È progettata per consentire ai pazienti di avere un riscontro anche da remoto, in tutti quei casi ove vi sia un assoluta impossibilità per il Paziente di recarsi presso lo studio professionale, offrendo pertanto la possibilità di proseguire la terapia comunque, fatta eccezione per i casi clinici ove, oltre al posizionamento degli allineatori sui denti eseguita dal Paziente, sia necessario un intervento manuale del Dentista come ad esempio stripping, ulteriori posizionamento degli attachment in composito ed eventuali richiami a sedute di igiene per la rimozione di tartaro.

Come accedere a questa funzione innovativa?

La funzione “My Care” consente agli utenti di inviare fotografie per mostrare al Medico Odontoiatra i progressi del trattamento di Allineamento Plastico e di ricevere una risposta attraverso l’apposita ed esclusiva “APP Virtual Care”, in utilizzo ai Pazienti che decidono di affidarsi a questa specifica opzione in accordo con il proprio Medico Odontoiatra. Infatti questa funzione è disponibile esclusivamente se il Medico invia un apposito invito, che dopo aver ricevuto e accettato , il Paziente potrà accedere alla funzione My Care.

Il Medico fornirà al Paziente un “apribocca” specificatamente progettato per aiutare ad acquisire immagini chiare dei denti, necessarie al medico per valutare i progressi del trattamento.

Questo apribocca è semplice da utilizzare, comodo da indossare e facile da pulire, fornito con le Istruzioni facili da seguire su come utilizzarlo per scattare le foto.

Come funziona Virtual Care? Virtual Care si attiva tramite la specifica APP, lanciata negli ultimi mesi per sostenere i pazienti nel loro percorso mettendo a disposizione interessanti funzionalità, come la cronologia degli allineatori, la galleria dei sorrisi, il calendario dei cambi e i consigli per la pulizia e la manutenzione. Virtual Care connette i pazienti ed i Dentisti in due modi: Monitoraggio virtuale dei progressi del trattamento Ortodontico/Allineamento Estetico: L'APP chiede ai pazienti di scattare e caricare le foto dei loro progressi tramite una procedura guidata sul proprio dispositivo mobile

La pagina Virtual Care sul server del Dentista consente di visualizzare i dati che ogni paziente ha caricato tramite l’APP ; dopo aver esaminato i dati, lo studio può inviare al paziente un feedback, che viene inoltrato tramite l'APP stessa. Invisalign Virtual Appointment: Quando è necessaria un'interazione dal vivo per valutare eventuali problemi relativi al trattamento, è possibile programmare una videochiamata con il paziente tramite la pagina Invisalign Virtual Care; in alternativa, si può chiedere al paziente di fissare un normale appuntamento in studio Desidero chiarire che l’Opzione “ Virtual Care” può essere utilizzata da Paziente e Medico Odontoiatra laddove vi sia un indicazione specifica; infatti non è mia volontà sostituire il rapporto comunicativo dal vivo alla poltrona con i miei Pazienti! Al contrario, quando esistono necessità “personali” del Paziente che giustifichino l’impossibilità di garantire per l’intera durata del trattamento con Allineatori in Plastica le visite presso lo studio Dentistico, questa virtualizzazione si dimostra utile metodo per poter proseguire le terapie con serenità da entrambe le parti. Per fare esempi, ritengo tale metodologia di grande aiuto a: Studenti universitari dislocati in sedi universitarie lontano dalla città dove si trova lo Studio Dentistico

Adulti Professionisti che devono vivere buona parte di tempo lontani per esigenze di lavoro, sport, etc.

Eventuale lockdown generale che impedirebbe la normale mobilità

Infermità temporanea

