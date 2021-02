Riapre la raccolta di materiali inerti per i cittadini di Viverone e Roppolo

A partire da sabato 6 febbraio riapre l'area del piazzale del salone polivalente di Viverone, situato tra via Gattinara e la Provinciale 228 per il conferimento dei materiali inerti (a titolo esemplificativo mattoni, lavandini, water, bidet, piastrelle, piatti e oggetti in ceramica, calcinacci, tegole) di esclusiva provenienza famigliare. L'orario di apertura sarà dalle 10 alle 12 per due sabati al mese, esclusi i festivi.

Il presidio sarà a cura della Protezione Civile di Viverone e Roppolo i cui volontari raccoglieranno i nominativi dei conferenti esclusivamente dei due comuni. Questo il calendario del 2021: 6-20 febbraio, 6-20 marzo, 3-17 aprile, 8-22 maggio, 5-19 giugno, 3-17 luglio, 7-21 agosto, 4-18 settembre, 2-16 ottobre, 6-20 novembre e 4-18 dicembre. “Si prega – sottolineano i sindaci Renzo Carisio e Renato Corona – di attenersi scrupolosamente a quanto indicato al fine di evitare contestazioni con i volontari”.