Oasi Zegna scelta per test drive di mobilità elettrica

Nei giorni scorsi Oasi Zegna è stata scelta come meta per un drive test molto particolare. Dalla redazione di Vanityfair.it, in ottemperanza al decreto ministeriale allora vigente, una giornalista è partita alla volta di Bielmonte per sperimentare la guida di Mustang Mach-E, il primo Suv all electric di casa Ford.

“Oasi Zegna è la destinazione ottimale per mettere alla prova l’effettiva autonomia delle batterie su un percorso misto (e per scattare foto mozzafiato al tramonto!). La piacevolezza della Panoramica Zegna regala grandi emozioni al volante e chi si avventura fuori città con un mezzo totalmente elettrico, può farlo in totale serenità – spiegano sul sito dell'Oasi Zegna - A Bielmonte infatti sono disponibili due colonnine Enel, una all’ingresso del parcheggio coperto e l’altra, proprio all’esterno, sul versante che porta a Trivero. Se il tragitto prevede anche tratti in autostrada, è probabile che, una volta giunti in cima, abbiate bisogno di una ricarica. Curve e tornanti del nostro territorio, sollecitano infatti una guida brillante (attenzione però a rispettare sempre il codice della strada e le norme di prudenza) e la pendenza impegna ulteriormente il motore. Il consiglio è quindi, appena arrivati, di occuparsi di attivare subito la ricarica, mentre si passeggia, si ciaspola, ci si inerpica per i crinali con sci e pelli di foca e ci si concede una pausa da buongustai”.