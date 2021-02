Nasce in Valle Elvo rifugio escursionistico, ecco la nuova avventura della guida alpina Stefano Perrone

Un sogno accarezzato per anni è pronto a diventare realtà. La guida alpina biellese Stefano Perrone ha annunciato nei giorni scorsi sui propri canali social l'apertura di un rifugio escursionistico nel cuore della Valle Elvo.

“Circa sei anni fa ho acquistato tre piccole baite in zona Sordevolo, con l’idea di ristrutturarle e di crearvi un piccolo rifugio escursionistico – racconta Perrone - Unendovi varie attività come il canyoning, la via ferrata, yoga, e molto altro. Tutto questo legato alla cucina tipica, a chilometro zero. Le cascine si trovano in frazione Prera e si raggiungono con una passeggiata di cinque minuti immersa nel verde. Dopo quasi due anni di lavori di ristrutturazione il rifugio nel bosco di Alice è ultimato. In primavera, Covid permettendo, inizierà questa nuova avventura anche se continuerò a tempo pieno nella mia attività di guida alpina. Per questo vorrei creare da buon alpinista una cordata di persone, che mi possano affiancare nel progetto”.