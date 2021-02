Chiude storico negozio a Crevacuore, dopo 32 anni si abbassa la serranda de “La Bottega, pesca e cartoleria”

Il 2021 si apre con la chiusura di un'attività storica di Crevacuore: nei giorni scorsi, si è abbassata per l'ultima volta la serranda de “La Bottega, pesca e cartoleria”, situata nel centro del paese, a pochi passi dalle scuole. Dal 1988 il negozio è stato punto di riferimento di generazioni di studenti e pescatori esperti, o alle prime armi. “È stata una bella avventura ma ciò che ha un inizio ha anche una fine – confida al telefono l'ormai ex titolare Francesca Longo - Un'attività che mi ha impegnato molto ma il bilancio di questi anni è più che positivo. Mi mancherà molto il rapporto con i clienti”.

Ora, dopo 32 anni di lavoro dietro il bancone del suo negozio, è arrivata la meritata pensione. “Non posso che ringraziare tutti coloro che, nel corso di questi anni, sono entrati da quella porta per fare acquisti o chiedere consigli. Io ho cercato di dare il meglio che potevo, provando a soddisfare le richieste di tutti. Futuro? Non so cosa accadrà al negozio: al momento resterà chiuso, in attesa che qualcuno possa dar vita ad una nuova attività”.