Cerrione: materiale legnoso nell'alveo del torrente, ecco quando si può iniziare la raccolta

Il sindaco avvisa che nel periodo dall'8 marzo al 22 ottobre sarà possibile svolgere attività di rimozione di materiale legnoso, pericolante, divelto e fluviato dalla piena relativa all'evento meteorologico del 2 e 3 ottobre 2020.

La modalità:

• Gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti in alveo e nelle aree perifluviali ed il taglio delle piante morte, senescenti e fortemente inclinate presenti nell'alveo e sulle sponde e nelle pertinenze idrauliche demaniali;

• NON possono essere tagliate piante arbustive che, al contrario delle specie arboree, hanno la funzione di stabilizzazione delle sponde e NON possono essere rimosse le ceppaie che sostengono le ripe;

• L'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;

• Eventuali rampe possono essere realizzate esclusivamente per l'accesso all'alveo per la raccolta del materiale legnoso e il sito dovrà essere immediatamente ripristinato al termine delle operazioni di asportazione;

• li materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto dagli operatori a ciò interessati ed immediatamente allontanato dall'alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena dei corsi d'acqua;

• Il materiale di risulta (ramaglie e materiale irrecuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli operatori NON dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere successivamente smaltito;

• Il materiale legnoso divelto NON potrà in alcun caso essere bruciato in loco; E' fatto divieto di asportazione di materiale legnoso non rientrante nei punti precedenti; E' a carico dell'esecutore l'onere conseguente la sicurezza propria e/o degli addetti alla lavorazione ai sensi del D,Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità;

• Tali attività possono essere svolte unicamente previa comunicazione al Comune mediante l'utilizzo di apposito modello pubblicato unitamente al presente avviso e disponibile presso gli uffici comunali, da depositare debitamente compilato al protocollo comunale entro e non oltre il 01.03.2021.

Per scaricare il modello CLICCA QUI