Candelo indaga lo stato di salute del suo “tesoro verde”: esami a 277 piante

Interventi di manutenzione del verde nel comune di Candelo. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Pochi giorni fa il nostro personale ha effettuato un primo sopralluogo con IPLA, società dalla regione Piemonte operante in campo forestale e ambientale, nell’ambito di un progetto di gestione sostenibile del verde pubblico patrocinato dalla Regione Piemonte. Questo progetto regionale a cui abbiamo aderito integra le attività già in atto di indagine e valutazione sugli alberi a Candelo: abbiamo la fortuna di avere nel nostro paese piante di età e dimensioni rilevanti. Un tesoro verde per i candelesi che ha bisogno di monitoraggio, per tutelare la sicurezza delle persone stando attenti allo stato di salute e stabilità del nostro patrimonio arboreo”.

Le aree interessate dalla indagine del Comune sono: Laghetto pesca sportiva, Chiesa Santa Maria Maggiore, Area camper, Monumento Caduti e Cedro monumentale, Casa acqua via Libertà, Nido Trovatempo, Tigli piazza del Comune, Scuole medie, Palestra comunale, Cimitero, Meleto, via Iside Viana (Conad), Via Santa Croce, Parco albero d'oro e Scuola materna via XXV Aprile.

“L’attività ha riguardato circa 277 piante distribuite nelle aree sopra elencate, con un Esame Speditivo Puntuale (ESP) che ha stabilito il livello di rischio suddiviso in quattro classi (estremo, elevato, moderato, basso) e gli eventuali interventi consigliati – spiega Gelone - Per 7 piante distribuite è stata prevista l’Analisi di stabilità con metodo VTA. È stato così costituito un data base, da consultare anche con strumenti GIS open source, con la georeferenziazione delle piante indagate e le loro principali caratteristiche, facilitando così anche il futuro monitoraggio. Le indagini e le valutazioni patrocinate dalla Regione vanno a specificare alcuni interventi e nel particolare: la valorizzazione della passeggiata del Ricetto (lungo la Roggia Marchesa), la sostituzione della siepe di via Sandigliano, l’alternativa all’attuale alberatura presente nel parco dell’Albero d’oro. Per una Candelo verde e sicura”.