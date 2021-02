A Valdilana lavori ai marciapiedi di Ponzone e asfaltature strade

Sono partiti i lavori per sistemare i marciapiedi di frazione Ponzone, a partire dall'incrocio per Baltigati fino a quello per frazione Cereie, nel territorio di Valdilana.

“L'intervento di manutenzione prevede la sistemazione delle barriere parapedoni stradali ed il rifacimento del manto – spiegano dal Comune sui canali social - Inoltre è stata acquisita la proprietà dei marciapiedi per assicurare la manutenzione pubblica e la pulizia necessaria: in particolar modo, in inverno, per lo sgombero neve. Il tutto per un costo pari a 60mila euro”.

Diversi interventi di asfaltatura sono stati eseguiti nelle ultime settimane in altri punti di Valdilana: ad esempio nella zona del Centro Zegna e della strada comunale che porta a Castagnea passando per frazione Ferla.