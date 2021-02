Giusy e Muffin sono in cerca di una casa. Giusy gatta tigrata, Muffin micio nero cieco, hanno 2 anni e aspettano una famiglia che voglia adottarli insieme in una casa in sicurezza. Entrambi sono sterilizzati e vaccinati: si affidano con visite pre e post affido e firma modulo adozione. Si trovano a Biella.

Le visite/adozioni saranno effettuate nel rispetto delle normative anti-Covid. Per informazioni: 340.3926065 o 345.2980629.