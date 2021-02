Malinconia per la chiusura della Trattoria La Rocca, la lettera dal Sudafrica di un biellese emigrante

La notizia della chiusura della Trattoria La Rocca di Chiavazza dopo 150 anni (leggi qui) ha lasciato dietro di sé un po' di malinconia tra i biellesi.

Numerosi sono stati gli attestati di stima e affetto rivolti al locale storico del rione: tra questi una toccante lettera inviata direttamente dal Sudafrica da un biellese emigrante: “Spiace molto apprendere la chiusura di questa Osteria La Rocca. Era conosciuta anche in Sudafrica, quando accompagnavo gli allevatori di pecore Merino a Biella alle varie industrie laniere. Ci eravamo affezionati all`Osteria della Rocca: così famigliare e raccolta, con una sana atmosfera amichevole ed una cucina molto apprezzata. Non volevamo andare in nessun altro ristorante”.