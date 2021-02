Fotogruppo Riflessi, all'ospedale in mostra il torrente Elvo e Noi Vagabondi

"Elvo, un torrente e la sua Valle” e “Noi Vagabondi”.

Queste le due mostre fotografiche, a cura dell'associazione Fotogruppo Riflessi, che dal 23 gennaio abbelliscono l'atrio dell'ospedale di Biella.

Il lavoro sull'Elvo è una ricerca che Fotogruppo Riflessi ha fatto percorrendo tutta la lunghezza del torrente, dalle sorgenti sotto il Monte Mars, fino a quando, dopo aver sottopassato il canale Cavour grazie ad un'opera ardita di idraulica, confluisce nel Cervo, raccogliendo lungo tutto il percorso i suoi tributari.

Noi Vagabondi sono i ricordi di viaggio di tempi in cui tutto era possibile, ricordi che l'associazione condivide con chi riconosce i luoghi perché li ha visitati, e con chi invece spera di poterlo fare appena questa emergenza sara' un brutto ricordo.

La scelta dell'ospedale è un contributo per coloro che, durante gli ultimi mesi hanno dato l'anima per contrastare la pandemia, pagando spesso con la vita, e per chi deve frequentare l'ospedale per problemi di salute oppure per visitare le persone care ricoverate.

“Sul nostro sito www.fotogrupporiflessi.it - dichiara Maria Grazia Schiapparelli - si possono visionare due video che abbiamo caricato sul nostro canale You Tube, dove chi vorrà potrà vedere tutte le foto in esposizione, e anche quelle delle mostre precedenti”.

Il link di You Tube sono https://www.youtube.com/watch?v=FswhSGFlLMw&t=31s per ”Elvo, un torrente e la sua Valle”; e https://www.youtube.com/watch?v=BoZ3r_mUIsI&t=39s per Noi Vagabondi .