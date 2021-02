Attimi di paura questa mattina in corso Torino, a Vercelli. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine un Suv si è scontrato prima contro un albero poi con due auto in sosta terminando la sua corsa davanti all'ingresso di un bar.

Nessuno è rimasto ferito, compresi gli occupanti delle vetture che sono rimasti illesi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.20 di oggi, 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sanitari del 118, Polizia e agenti di Polizia Locale.