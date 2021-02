Va in soccorso dell'amico con l'auto in panne e si perde nella pianura di Vigellio

Ha ricevuto la chiamata dall'amico 35enne residente in zona per un problema alla sua Fiat Punto ma in suo soccorso, si è perso nella pianura vicino a Vigellio. Il fatto è successo nella prima serata di ieri in una strada sterrata vicino a Cascina Vercellona.

L'uomo, un 45enne di Cavaglià, ad un certo punto, nel buio della serata, si è dovuto fermato perchè non riusciva a capire l'esatto punto dove si trovava in quel momento. Così ha avvisato la moglie, la quale colta dal timore e dalla paura di perdersi anch'essa, ha telefonato ai Carabinieri di Salussola chiedendo supporto per accompagnarla sul posto.

Alla fine il Doblò di proprietà del 45enne è stata "portata in salvo" insieme all'automobilista mentre la Fiat Punto verrà ritirata nella giornata odierna.