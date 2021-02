Altro sabato di raccolta alimentare per La Finestra del Sole, il responsabile: "Pacchi vanno ai biellesi in difficoltà"

Torna sabato 6 febbraio la raccolta alimentare nei supermercati biellesi a cura dell'associazione La Finestra del Sole. Nei due Lidl di via Ivrea e di Corso Europa i volontari della onlus saranno disponibili dalle 8,30 alle 19,30 e raccoglieranno i pacchi offerti per poi ridistribuirli alle famiglie biellesi in difficoltà.

"Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre - racconta Antonio Minicozzi, responsabile della succursale di Biella dell'associazione La Finestra del Sole - quello che facciamo non si ferma al raccoglimento dei generi alimentari, ma prosegue con lo smistamento e la composizione dei diversi pacchi che andranno distribuiti esclusivamente sul territorio alle famiglie in difficoltà. Tutti i volontari operano dalle 8 del mattino alle 8 di sera e mia moglie con i miei figli sono i primi ad aiutarmi in tutto". Una volta conclusa la colletta, i volontari smistano i pacchi e concludono tutti i passaggi nella sede dell'associazione, la chiesa cristiana evangelica Parola della Grazia di Gaglianico. "Ringrazio anche il sindaco Paolo Maggia e gli assessori Mario De Nile e Alma Memic del comune di Gaglianico, che hanno da subito apprezzato il nostro servizio e con i quali collaboriamo per sapere a chi poter destinare i pacchi. Ringrazio anche Massimiliano dell'Eurospin di Cossato, dove abbiamo fatto l'ultima raccolta, per la sua disponibilità e gentilezza".