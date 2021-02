Proteste, petizioni e iniziative contro trasloco scuole da Valle Mosso. Comune: “Il percorso sarà condiviso”

Montano le proteste a Valdilana. Ad una settimana dalla presentazione del Piano Scuole (leggi qui), cittadini e famiglie hanno espresso le proprie perplessità sui canali social: nell'occhio della critica lo spostamento del Liceo a Valle Mosso, all'interno del complesso della scuola primaria e secondaria di primo grado, e il conseguente trasferimento di queste classi presso il plesso del Pietro Sella di Mosso, a partire dall'anno scolastico 2022/23. Da sabato è partita una petizione per mantenere le elementari e medie a Valle Mosso che, in pochi giorni, ha raccolto oltre 400 firme.

Ma non solo. Un gruppo di cittadini ha dato vita, in questi giorni, ad una delegazione “apolitica e super partes – come scrivono in una nota stampa inviata i giornali - composta da genitori e cittadini, che promuoverà nei prossimi giorni iniziative e manifestazioni per mantenere il polo scolastico della scuola dell’obbligo nella municipalità di Valle Mosso”.

Di fronte alle proteste dei cittadini, l'amministrazione comunale fa chiarezza con le parole del sindaco Mario Carli: “Ben vengano questo tipo di iniziative e mobilitazioni: significa che la comunità di Valdilana è più viva che mai. La scuola è un tema prioritario e va affrontato come comunità. Siamo disponibili al confronto nei modi e nei tempi opportuni. Di fronte a noi, abbiamo a disposizione un anno e mezzo per parlarne e discuterne. Siamo consci che i cambiamenti spaventano ma il percorso sarà condiviso”. Sulla stessa linea d'onda anche il vice sindaco Cristina Sasso: “Non stiamo ragionando per municipalità ma c'è un unico e comune progetto che guarda al futuro di Valdilana. Costruiamo insieme questo percorso”.