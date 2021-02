Mongrando, confermati buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Prosegue per tutti i residenti di Mongrando la possibilità di presentare domanda per l'ottenimento dei buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali e farmacie convenzionate. I buoni dal valore di 25 euro hanno validità di un mese dalla data di emissione e sono stati emessi grazie agli aiuti statali per far fronte alla emergenza Covid.

“Chiunque si trovasse in emergenza lavorativa e non riuscisse a far fronte alla spesa quotidiana ha la possibilità di fare richiesta on line sul sito del Comune di Mongrando oppure direttamente nell'ufficio preposto – spiegano il sindaco Antonio Filoni e l'assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso - Una volta valutata la domanda secondo i criteri di ammissione, verranno emessi i buoni ai diretti interessati i quali avranno immediata fruibilità”.