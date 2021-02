Giornata Mondiale contro il Cancro, ecco l’iniziativa “Una Scelta dal Gusto Solidale”

Una raffinata esperienza gourmet direttamente a domicilio per sostenere la lotta contro i tumori. Parte il 4 febbraio, Giornata Mondiale Contro i Tumori, l'iniziativa "Una scelta dal gusto solidale" che vede ancora una volta collaborare MAIO Group con LILT Biella per sostenere la Prevenzione Oncologica e la Diagnosi Precoce.

Tutti coloro che dal 4 febbraio al 4 marzo sceglieranno una MAIO COOKING BOX, nata per portare nelle case degli italiani tutta l'esperienza degli chef di MAIO Group, contribuiranno in modo concreto a sostenere i servizi di prevenzione di Spazio LILT, il Centro Oncologico Multifunzionale di Biella che si occupa di prevenzione e riabilitazione oncologica: 1,5 euro per ogni “MAIO COOKING BOX” venduta sarà infatti destinata a LILT Biella.

I piatti proposti sono davvero tanti e preparati dai migliori Chef di MAIO Group, e permetteranno a LILT Biella di arrivare nelle case di ognuno! In ogni cooking box sarà infatti presente una cartolina speciale, nata appositamente per informare e sensibilizzare sui corretti stili di vita che aiutano a prevenire il cancro: non solo alimentazione, ma anche attività fisica e astensione dal fumo e dall'alcool prevengono infatti un tumore su tre!