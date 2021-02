Chiavazza perde un pezzo di storia, dopo 150 anni chiude la Trattoria La Rocca

Si conclude una delle pagine più importanti della storia di Chiavazza: dopo oltre un secolo e mezzo di vita chiude la Trattoria La Rocca, locale situato in via della Vittoria, a pochi passi dall'incrocio per Ronco Biellese, e punto di riferimento per generazioni di clienti provenienti da Biella e fuori provincia. Una storia iniziata più di 150 anni fa, a detta degli anziani del rione, come antica osteria di quartiere e originario punto di raccolta delle carrozze per il cambio dei cavalli.

Un aspetto conservato nel corso degli anni, con l'avvicendarsi di diverse gestioni, come conferma Serena Dealberto che, nell'ultimo decennio, ha guidato la Trattoria La Rocca: “Si è sempre respirata la storia ma purtroppo ho dovuto chiudere, non riesco a far fronte all'affitto. Per questo motivo ho abbassato per l'ultima volta la saracinesca lo scorso 31 dicembre”. Una decisione sofferta, condizionata anche dall'emergenza coronavirus che ha piegato e messo in ginocchio un'intera categoria di lavoratori. “Il 2020 è stato un periodo complicato – confida l'ex titolare – Non ci siamo demoralizzati e abbiamo cercato di portare il cibo d'asporto a quei clienti, anziani per lo più, che non potevano muoversi da casa durante il lockdown. Ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto compagnia in questa avventura”.

Molti i ricordi da conservare nel cuore, condivisi assieme ai clienti che si sono succeduti in tutti questi anni. “È stata un'esperienza fantastica, Chiavazza mi mancherà molto – confida - Ricordo con affetto la bellissima festa che organizzavano lungo la via la prima domenica di settembre: La Rocca in strada. Anziani, giovani, famiglie: tutti riuniti insieme a gustare la polenta e i piatti della tradizione biellese”. Una marea i messaggi pervenuti alla sua attenzione di affezionati clienti. “Mi scrivono persino da Milano, Varese, Novara – confessa – È il segno che ciò che hai fatto è rimasto nell'animo di molti. E ne sono contenta”.

Sul futuro? “Ho riaperto un vecchio ristorante a Massazza e riparto da lì con lo stesso entusiasmo. Speriamo che vada tutto bene”. Intanto a Chiavazza si respira un po' di malinconia e tristezza per la chiusura della storica attività. Non resta che sperare e attendere che qualcuno raccolga il testimone per continuare a scrivere nuovi capitoli di una storia iniziata più di un secolo e mezzo fa.