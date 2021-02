Candelo, lavori per efficientamento energetico e sostenibilità. Gelone: “Per migliorare nostre strutture”

Candelo guarda all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale. Si sono conclusi due interventi di sostituzione delle centrali termiche, attive presso il Palazzetto dello sport e presso il centro culturale Le Rosminiane.

“In entrambi i casi è stato introdotto un nuovo sistema di gestione da remoto per il controllo del generatore e dei circuiti di riscaldamento – spiega sui social il sindaco Paolo Gelone - Il palazzetto è stato finanziato con un contributo statale pari ad € 70mila euro. In questo periodo di minor utilizzo causa Covid, abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche per l'efficienza e il risparmio energetico, così da mantenere e migliorare le strutture di Candelo”.