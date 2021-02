A Cavaglià arriva il consiglio comunale dei ragazzi, ecco di cosa si tratta

L’amministrazione comunale di Cavaglià ha deciso di dare voce ai più giovani attraverso il progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCR), in collaborazione con la locale Scuola Secondaria di primo grado (scuole medie) e con il supporto dell’Associazione Itaca di Vercelli.

Il CCR è uno strumento partecipativo ed educativo pensato per un’Amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consente di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani. Il progetto coinvolgerà le classi prime, seconde e terze medie, grazie alla disponibilità dei docenti coordinati dal Professor Claudio Mason. Sarà l’occasione per dare vita ad un’educazione civica attraverso un percorso di crescita e sperimentazione, operando per la costruzione di un paese più a misura di ragazzi.

Nella prima fase gli allievi, guidati dagli operatori di Itaca Marika De Domenico e Gabriele Cortella, progetteranno numerose proposte per rendere Cavaglià più bella: tante idee che possano accontentare il più possibile tutti i cittadini, sperimentando la difficoltà di una scelta condivisa. I ragazzi eleggeranno poi i propri rappresentanti, che svolgeranno la funzione di portavoce all’interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi; successivamente incontreranno il sindaco Mosè Brizi e, attraverso un’intervista, conosceranno meglio la vita di un'amministrazione pubblica.

Durante le sedute del CCR, che avranno luogo il martedì pomeriggio in Municipio nell’ex Sala del Consiglio Comunale, sempre in contatto con i propri elettori, i rappresentanti sceglieranno il progetto definitivo da presentare al Sindaco e di cui cureranno la promozione e la realizzazione. Il progetto verrà seguito passo passo dall’Assessore Monica Bertolini, insegnante che conosce molto bene il mondo dei più giovani.

L’Associazione Itaca (APS Itaca - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica – www.itacavercelli.it ) è un’associazione di Vercelli che si prefigge di promuovere e sostenere la partecipazione comunitaria, creativa e responsabile delle persone nei propri ambienti di vita, contribuendo alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva e della legalità democratica. L’associazione è attiva dal 2004 e da undici anni promuove e anima i CCR in diverse città e paesi.