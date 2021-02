Calcio, Chiara Perona nella lista dei candidati FIFA Futsal World Cup

È stato pubblicato, giovedì scorso, l’elenco dei 76 arbitri di Futsal che prenderanno parte ad un percorso di formazione e selezione in vista della prossima FIFA Futsal World Cup, che si svolgerà a settembre dell’anno in corso, in Lituania. Tra i 20 candidati selezionati dalla UEFA, spicca il fischietto rosa della sezione biellese, Chiara Perona.

Classe ’87, quindici anni di tessera alle spalle, dei quali cinque vissuti con la qualifica di arbitro internazionale, Chiara ha regalato tante soddisfazioni alla propria sezione e a tutti i suoi associati, soddisfazioni culminate con il premio Presidenza AIA (premio riservato al miglior arbitro della stagione sportiva conclusasi), assegnatole nel 2019. La direttrice di gara della sezione laniera, nell’arco della sua carriera, è stata protagonista di molte finali internazionali, quali: la finale del Campionato Mondiale Universitario Femminile tra Russia e Ucraina, ai Giochi Olimpici Giovanili Femminili tra Giappone e Portogallo e la finale del Campionato Europeo Femminile tra Spagna e Portogallo.

I 76 candidati parteciperanno ad un percorso formativo volto ad uniformare le performance tecniche e atletiche. Al termine di questi incontri sono previste delle sessioni nelle quali i candidati saranno valutati dal punto di vista atletico, sottolineando così il fatto che l’arbitro debba essere un’atleta a tutti gli effetti. “L’ennesima grande soddisfazione che ci dà Chiara Perona - sono le parole del presidente della Sezione Arbitri di Biella Matteo Tombrizi - seguiremo con trepidazione e faremo il tifo per lei, affinché possa risultare tra i 38 arbitri che supereranno le dure selezioni. Chiara ha tutte le capacità per poter essere inserita nella lista degli arbitri chiamati a dirigere la massima competizione della disciplina a livello mondiale”.