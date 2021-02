FdI e la crociata contro il Governo. "Azione legale gratuita per tutti i ristoratori per l'indennizzo"

Da Fratelli d'Italia arriva la battaglia contro i Dpcm del Governo, "a fianco di ristoratori e tutte le categorie di somministrazione di cibi e bevande come pub, osterie e bar". Un'azione legale a livello nazionale che coinvolge un pool di esperti avvocati, interni al partito ma non parlamentari, sarà a disposizione gratuitamente, per tutti coloro che vorranno approfittare per l'opportunità d'indennizzo. Altro che ristori, stiamo parlando di "Rimborsi" della possibile incostituzionalità dei Dpcm verso i commercianti di cibo e bevande. Ieri pomeriggio la presentazione anche a Biella, al Garden, dei giardini Zumaglini dopo l'introduzione del segretario provinciale Cristiano Franceschini. "Il Governo ha sostenuto in maniera indegna queste categorie scavalcando ogni forma di diritto al lavoro inventandosi il termine 'ristori', un presa in giro -commenta l'assessore regionale Elena Chiorino-. Ha fatto spendere denaro per la sicurezza per poi accanirsi su alcune categorie. Il risultato di questo Governo ha portato giù il Pil del 9 per cento, oltre al danno occupazionale". Fratelli d'Italia è sempre stata al fianco di chi chiede di poter lavorare ponendo massima attenzione a queste categorie sulle quali il Governo sembra essersi accanito. "Per questo proponiamo -conclude Chiorino- questa azione nazionale per ristabilire giustizia e contrastare questi ristori che sono un qualcosa di inaccettabile"

Un'azione nata dal leader Giorgia Meloni e da tutti i parlamentari, tra i quali anche Andrea Delmastro. "Abbiamo tentato di spiegare che stavano sbagliando tutto. Da oggi abbiamo deciso di essere una spalla giuridica gratuita a tutte queste categorie -dice l'onorevole biellese-. In questi giorni abbiamo scoperto che il C.T.S. (Comitato Tecnico Scientifico) mai aveva chiesto la chiusura di bar, ristoratori, pizzerie e tutta la filiera di somministrazione bevande e alcolici ma tutt'altre indicazioni. Hanno fallito tutto, sui trasporti e sulle scuole e piuttosto di guardarsi allo specchio e dire siamo un Governo di monatti e untori, hanno ritenuto opportuno dire che monatti e untori erano quei ristorator baristi e pizzerie che si erano adeguati alle norme di sicurezza. Quando abbiamo letto, dopo una battaglia durata mesi, le note del CTS ci siamo ulteriormente arrabbiati. Ci voglio risarcimenti non ristori del lucro cessante e danno emergente".

Da questo nasce l'iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia. "Abbiamo deciso di agire in modo collettivo per via legale -continua Delmastro- per far dichiarare illegittimo per motivi costituzionali, illogico e abnorme per motivi amministrativi, il decreto di chiusura non supportato da quello che hanno sempre detto, cioè la valutazione del CTS. Impugneremo prima con corso amministrativo i Dpcm dichiarandoli illegittimi e coloro che lo impugneranno con il nostro tramite avranno diritto tramite un giudicato civile a un risarcimento".

Viene offerta quindi l'opportunità a queste categorie anche biellesi. Sei della provincia hanno già aderito. "Non costerà nulla -prosegue il politico- neanche in caso di soccombenza, tutti gli oneri saranno a carico di Fratelli d'Italia, non rischieranno nulla, potranno ritirarsi in ogni momento". Chi vorrà aderire all'azione dovrà contattare la mail sosristoranti@fratelli-italia.it per l'adesione. Successivamente verranno informati dal partito per la modulistica necessaria.

"Abbiamo anche tentato in tutti i decreti ristori di raccontare a questo Governo che era una follia, abbiamo provato a dire che non era accettabile che nella legge di Bilancio 2021 ci fossero 3,8 mld di liquidità immediata alle imprese interessate dalle chiusure e che nel medesimo Bilancio ci fossero 5,3 mld per la cooperazione internazionale -conclude Delmastro-. Per motivi politici, giuridici e morali abbiamo deciso di varcare il Rubicone per fare un'azione giuridica fondata contro questo Governo. Raccontiamo insieme chi è il monatto e chi l’untore in Italia. I ristori sono un insulto a chi ha prodotto reddito. Crediamo che con questa fondatissima operazione giuridica consentiremo le riaperture con rispetto dei protocolli e otterremo risarcimenti degni di questo nome per attività produttive che mai devono chiudere nè finire nella mani della criminalità organizzata". Il ricorso verrà depositato in 21 TAR d’Italia.