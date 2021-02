Più efficienza e sconti con attrezzature ristorazione AllForFood

Made in Italy, elevati standard di qualità e tutela del cliente sono valori fondamentali per AllForFood, il negozio digitale di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari che dal 2007 fornisce alle aziende della ristorazione i migliori strumenti di lavoro. E lo fa applicando un modello di vendita online pensato per rispondere alle esigenze di sicurezza e praticità del consumatore digitale, con spedizioni assicurate, preventivi gratuiti, assistenza professionale in ogni fase dell’acquisto.

www.allforfood.com garantisce prodotti di alta qualità a prezzi convenienti a un’ampia platea di operatori: ristoranti, pasticcerie, macellerie, bar, panetterie, pizzerie, gelaterie, eccetera. Dal forno pizza alle saladette AllForFood, la competitività della proposta è resa possibile dalle partnership stabilite con i produttori: gli articoli giungono direttamente all’attività di ristorazione dai magazzini dell’azienda produttrice.

Sono oltre 40.000 i prodotti sugli scaffali virtuali, per il 98% espressione dell’alta qualità Made in Italy. Tra i brand top di gamma acquistabili in pochi click troviamo Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Isa, Scab Design.

AllForFood, a dispetto di altri operatori del settore, è specializzato nell’online, che costituisce il suo esclusivo canale di vendita. Ed è anche per questo che l’assistenza è in grado di dare risposte esatte alle effettive necessità del cliente, assicurando standard elevati. Merito di una professionalità maturata in oltre 10 anni di presenza sul mercato.

I preventivi sono a costo zero e possono essere realizzati, in pochi istanti, anche in completa autonomia. Mentre partner logistici selezionati provvedono alla gestione della spedizione, che, per fornire la massima serenità al cliente, dispone di copertura assicurativa.

Accessibili esclusivamente per periodi limitati, le offerte più vantaggiose sono raccolte nella sezione “Promozioni”. E la conferma dell’apprezzamento riscosso dalla customer experience giunge dalle numerose recensioni pubblicate e certificate da eKomi.

Gli ordini sono affidati a corrieri che operano a livello internazionale (come TNT, Fercam e Zust Ambrosetti) ed è sempre prevista copertura assicurativa, perché la sicurezza è una priorità. La conferma arriva dalle modalità d’acquisto: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento alla consegna (con anticipo del 30%).

E chi preferisce un’alternativa all’acquisto, può approfittare del noleggio operativo, grazie alla collaborazione che AllForFood ha definito con Grenke. È una pratica opportunità per disporre subito di attrezzature di qualità senza vincolare il capitale.

Accessibile anche a fronte di ridotti volumi di investimento, prevede canone completamente deducibile, il pagamento avviene mediante canoni costanti e i beni non risultano contabilizzati nel bilancio aziendale. C’è di più. La locazione operativa non prevede la segnalazione in centrale rischi e il ristoratore può conservare la capacità creditizia.

Vuoi diventare più produttivo nella tua attività di ristorazione? Oggi ti basta un click, visita ora www.allforfood.com.