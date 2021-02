Da Diamant Lux i grandi sconti proseguono sino all’8 marzo

Continua l’operazione “Grandi Sconti” da Diamant Lux, il negozio d’illuminazione di strada Trossi a Gaglianico. Sino all’8 marzo, su tutti i prodotti di fine serie verranno applicati sconti fino al 60% e, per i nuovi prodotti arrivati a gennaio, uno sconto del 10%.

La vera novità di quest’anno è il servizio di consulenza sulla creazione o sulla modifica dei punti luce, avviato da Diamant Lux ad inizio anno, ideato per i clienti in fase di costruzione o ristrutturazione della casa: “Il nostro intento è quello di trovare, attraverso le nostre competenze professionali, i migliori prodotti per le case dei nostri clienti, per far sì che possano essere soddisfatti del prodotto acquistato in termini di design e gusto personale, per il prezzo al quale hanno acquistato e per la resa che questi prodotti daranno loro nel tempo” spiega Federica, responsabile del punto vendita di Gaglianico.

Resta sempre attivo il buono sconto di € 10 applicato su una spesa minima di € 100.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).

Per informazioni: Tel. 015 543234 – WhatsApp 339 2122766.