Vagabondo in superstrada senza meta e documenti. I Carabinieri riescono a identificarlo

Un giovane è stato fermato dai Carabinieri mentre camminava a piedi senza apparente meta, lungo la s.p. 142 (superstrada Biella Cossato) nel pomeriggio di sabato, nei pressi di San Giacomo di Masserano. Ai militari della Stazione di Cossato, il soggetto non ha mostrato alcun documento personale né ha fornito le proprie generalità limitandosi a rispondere a monosillabi pertanto, al fine di identificarlo compiutamente e comprendere le ragioni del suo peregrinare, gli operanti lo hanno accompagnato alla caserma di via Marconi dove è stato sottoposto al fermo per l’identificazione.

Da un più approfondito controllo, gli investigatori sono riusciti ad identificare il vagabondo come S.V.L. cittadino elvetico di 28 anni senza fissa dimora, più volte fermato con le stesse modalità dalle forze dell’ordine in diverse località italiane. Conclusa la procedura di rito lo svizzero ha potuto riprendere il proprio pellegrinaggio, a suo dire in direzione della Valle d’Aosta, mentre dalla caserma di Cossato partirà un rapporto indirizzato alla Procura della Repubblica biellese nel quale è stato contestato il rifiuto di fornire le generalità ai sensi dell’art. 651 del codice penale.