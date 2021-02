Fiamme nel tetto di una casa a Castelletto Cervo, struttura inagibile. Si indaga sulle cause

Altro incendio in abitazione a distanza di pochi giorni da quelli di Masserano e Roppolo. Alle 23 circa di ieri sera, 1 febbraio, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato sono intervenuti a Castelletto Cervo per un tetto di una casa a fuoco.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 4 di questa notte, 2 febbraio. Le cause del rogo sono ora in fase di accertamento: in attesa di un altro sopralluogo per verificare le condizioni del tetto, unica parte della struttura colpita dalle fiamme, la casa è stata dichiarata inagibile.