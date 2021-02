Doppio furto a Candelo nella serata di ieri. Camere sottosopra e bottino magro

Un furto e un tentativo sono avvenuti a Candelo nella giornata di ieri lunedì 1 febbraio. Nel pomeriggio sera i soggetti hanno scassinato una porta finestra e sono entrati nella prima casa. Dopo aver messo sottosopra alcune camere, sono scappati portando via una console della Playstation. E' comunque in corso di accertamento l'eventualità di altri ammanchi.

Non soddisfatti hanno provato ad entrare in una seconda casa, una villetta a due piani. In questo caso il proprietario ha sentito alcuni rumori provenire dal piano inferiore ed è sceso a controllare notando una tapparella della stanza, abbassarsi. Facile pensare che i ladri possano essere gli stessi che hanno agito in entrambi le abitazioni. Sui casi stanno indagando i Carabinieri.