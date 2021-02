Biella - Donna investita sulle strisce pedonali in via Serralunga

La Polizia locale di Biella è intervenuta questo pomeriggio, insieme al 118 e alla Guardia di Finanza, per un investimento avvenuto in via Serralunga.

Una donna di 68 anni residente a Biella, è stata investita sulle strisce pedonali da un fuoristrada Ford, alla guida un uomo di Tollegno, che proveniva dal ponte Cervo e aveva appena girato a destra alla rotonda.

Sul posto 118, Guardia di Finanza per la viabilità e Polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso. La donna non pare essere grave.