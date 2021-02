Festa di San Giulio in ricordo dei priori defunti, una tradizione che si tramanda dal 1837 FOTO

È stata celebrata domenica 31 gennaio al Favaro di Biella la messa animata dalla cantoria parrocchiale in ricordo di tutti i priori defunti. Un momento dedicato alla memoria di chi non c'è più e celebrato in occasione della Festa di San Giulio, che si è conclusa con la distribuzione dei panini preparati come sempre dalle monache del monastero "Mater Ecclesiae", dell'isola di San Giulio d'Orta.

La festa di San Giulio al Favaro si celebra ininterrottamente fin dal 1837 e non è stata fermata nemmeno dal covid: con tutta probabilità la tradizione si è ereditata dalla parrocchia matrice di San Grato dove la festa si celebrava fin dal 1700. Al Favaro, patria degli scalpellini, la festa era legata anche al ricordo di San Marino - ricordato nei giorni seguenti la solennità dell'Epifania - a cui era intitolata una "Congregazione". Per quanto riguarda la festa di San Giulio si possiede l'elenco interrotto dei priori dal 1936 in poi, proprio in quell'anno i muratori facevano dipingere un quadro raffigurante il patrono ad opera del prof. Borrione. Ogni anno viene scelto un priore e il priore attualmente in carica è Paolo Ramella Pollone.