Perché scegliere le mascherine Ffp2 come protezione dal Covid-19

A ormai un anno di distanza dall'esplosione dell’emergenza Covid-19 in Italia, è ancora aperto il dibattito riguardante lo scegliere le mascherine Ffp2, le chirurgiche o di altra tipologia. E nel mezzo della inevitabile caoticità che la pandemia ha portato nelle vite del collettivo, la decisione finale in tal senso è sempre rimasta all’utente, il quale ha in ogni caso goduto finora di una generale libertà e tolleranza nell’individuare arbitrariamente il prodotto a lui più congeniale. Cosicché, accanto ai dispositivi di protezione individuali raccomandati dall’OMS, abbiamo visto la comparsa sul mercato di mascherine in cotone (che ricordiamo, dovrebbero sempre essere predisposte per l’inserimento di un filtro), le quali, offrendo una maggiore resistenza all’usura, la possibilità di essere lavate in lavatrice e quindi riutilizzate, e una maggiore gradevolezza estetica data da varie possibilità di personalizzazione, hanno attratto anche per la possibilità di “mettersi in regola” per circolare in pubblico con un investimento al risparmio e un prodotto pratico.

Mascherine Ffp2 già obbligo all’estero

Ma in queste ultime settimane la variante in stoffa trova un ostacolo nelle opinioni della comunità scientifica, la quale mette in discussione la sua efficacia circa la principale funzione, ovvero contrastare il virus filtrando le particelle presenti nell’aria, al punto che in altri Paesi europei quali la Germania, la Francia e l’Austria è stato recentemente fatto obbligo di indossare esclusivamente mascherine Ffp2 o chirurgiche per accedere nei negozi e per utilizzare i mezzi pubblici; questo anche per contrastare le nuove e più aggressive varianti di Coronavirus emerse in queste settimane, quali la ancor più contagiosa variante inglese. E sebbene in Italia non sia al momento previsto alcun obbligo per la scelta di un determinato dispositivo, le nuove norme entrate in vigore negli altri Stati Membri dell’UE devono senz’altro farci riflettere sull’eventualità di abbandonare la mascherina in tessuto in favore di un DPI più sicuro per la protezione individuale e per il contrasto della diffusione del contagio.

Il parere degli esperti

Un’opinione di sicuro condivisa dagli infettivologi, che consigliano di indossare esclusivamente mascherine Ffp2 o chirurgiche. Sebbene il dibattito tra la migliore scelta tra le due sia ancora motivo di discussione, la maggioranza dei pareri verte in favore della Ffp2, reputata più idonea per la protezione da Covid-19. Uno dei sostenitori di questa tesi è il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Mauro Bassetti, il quale afferma come questa tipologia sia egualmente efficace nel trattenere le goccioline di saliva così come nel filtrare ciò che proviene dall’esterno, mentre la mascherina chirurgica, quando indossata male, non filtra efficacemente il virus.

Inoltre, le mascherine Ffp2 assicurano un filtraggio del 90% circa contro il 70% delle loro controparti in stoffa, e sono le più indicate quando ne si necessita un utilizzo prolungato in ambienti chiusi.

Come indossare la mascherina

Un punto che non è invece assolutamente opinabile, ma che è ancora in maniera evidente oggetto di errore, è il corretto utilizzo della mascherina, a prescindere dal modello scelto. La mascherina, ricordiamo, deve coprire adeguatamente bocca e naso, ed essere sempre indossata in presenza di altre persone. È bene inoltre che, nel momento in cui viene indossato, il dispositivo venga afferrato dagli elastici posti alle estremità e mai toccato direttamente, e sostituirlo periodicamente quando indicato come prodotto monouso, gettandolo nel bidone della spazzatura.