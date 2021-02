Valdilana, rinnovato il contratto per la sponsorizzazione del PalaGiletti

Buone notizie per il comune di Valdilana. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il contratto per la sponsorizzazione del PalaGiletti per l’anno 2021-22 con l’opzione di eventuali altri due anni.

A darne comunicazione l'amministrazione Carli in una nota sul sito del Comune: “L’ammontare della quota di sponsorizzazione annua è pari a 10mila euro. Inoltre è prevista la disponibilità di utilizzare gli spazi del PalaGiletti per 5 giornate all’anno, in cui verranno promossi eventuali eventi sportivi o di promozione dello sport in collaborazione con l’Assessorato allo Sport. Un particolare ringraziamento alla famiglia Giletti per la collaborazione e la sensibilità verso il nostro territorio”.