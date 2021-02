Mongrando, al via iscrizioni per bando di Servizio Civile: si cerca un giovane per l'asilo nido

A Mongrando sono aperte le iscrizioni per il bando di Servizio Civile Nazionale riservato ai giovani di età compresa dai 18 ai 28 anni. Nello specifico, il Comune ha attivo un progetto per un volontario per l'asilo nido comunale, situato in via Marconi 12.

La data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati è prevista per le ore 14 del 15 febbraio 2021. Il periodo di impiego prevede una durata di 12 mesi. L'orario di servizio sarà non inferiore alle 25 ore settimanali per un assegno di 439,50 euro mensili. Per ogni informazione consultare il sito del comune di Mongrando.