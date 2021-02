Candelo, torna a riunirsi la Consulta Giovani per parlare dello Spazio d'Ascolto per Adolescenti e Famiglie

Giovedì 28 Gennaio si è riunita su piattaforma on-line la Consulta Giovani presso il Comune di Candelo. La Consulta ha lo scopo di approfondire e promuovere una progettualità condivisa su tematiche relative al mondo giovanile.

Spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Partendo dalle riflessioni del primo incontro, emerge la necessità di conoscere più a fondo le realtà territoriali biellesi, che possano dare dei servizi concreti e supportare i nostri giovani nel loro cammino di crescita personale e professionale; nel secondo incontro abbiamo incontrato gli esperti di Spaf. Questo servizio che si trova a Biella in via Caraccio 4, è accessibile gratuitamente ai giovani dai 14 ai 25 anni, è uno sportello di ascolto che accoglie i giovani che hanno voglia di raccontarsi, svolge colloqui di sostegno e consulenza con educatori e psicologi, incontri di gruppo, consulenze online, fornisce informazioni su tematiche legate all’adolescenza, all’affettività e alla sessualità e svolge attività di peer education; nel massimo rispetto della privacy. La Consulta sta già pensando a come promuovere la conoscenza di questo sportello, attraverso incontri con i giovani, attraverso la messa a disposizione degli adulti che diventano “testimoni privilegiati” di fragilità sommerse. L’obbiettivo è di partire dai servizi per i giovani presenti sul territorio biellese e pensare ad azioni concrete, che consentano di potenziare i servizi e progettare una sinergia di azioni che permettano di rispondere in modo concreto alle esigenze dei nostri giovani, partendo naturalmente dalle loro richieste e i loro bisogni”.

Il prossimo incontro della consulta sarà a marzo con gli esperti del Centro per l’Impiego.