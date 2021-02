Biella in zona gialla, l'appello del dottor Paris: “Tenere alta l'attenzione, il Covid è ancora tra noi” VIDEO

“Da qualche giorno siamo in zona gialla: questo non significa dar vita ad assembramenti. Occorre sempre e comunque tenere alta l'attenzione. Il virus è ancora presente tra noi”. A sottolinearlo il medico di base Domenico Paris che, in un video appello, si è rivolto alla popolazione biellese raccomandando il rispetto delle norme vigenti, nonostante il cambio di colore.

“Mi rivolgo ai giovani – sottolinea Paris – Capisco la sofferenza di non avere libertà, comprendo che siamo stanchi ma il virus c'è e circola ancora. È inutile stare in zona gialla una settimana per poi tornare in arancio, o rosso, se non seguiamo le semplici disposizioni che abbiamo imparato. Basta poco: una mascherina e il distanziamento fisico”.

Per il medico biellese il momento attuale è “sicuramente importante: inizieranno le vaccinazioni per creare l'immunità di gregge. Per questo è fondamentale cautelarsi”.